Bundesliga : Union präsentiert Rekordzahlen - Investitionen ins Stadion

Berlin Der 1. FC Union Berlin hat auf seiner Mitgliederversammlung Rekordzahlen für die Saison 2021/2022 verkündet und will seinen Umsatz in der laufenden Spielzeit noch weiter deutlich steigern.

Wichtige Marke: Union überholt Hertha BSC

In der laufenden Saison wollen die Eisernen den Umsatz auf 157,026 Millionen Euro steigern. Der Gewinn des Konzerns soll bei 20,491 Millionen liegen. Zudem solle erstmals in der Vereinsgeschichte ein positives Eigenkapital von 4,165 Millionen Euro erreicht werden. Nach der Saison 2021/2022 lag es bei minus 16,326 Millionen. Auch die Personalkosten für die Profis stiegen, liegen aber laut Union weiter in der unteren Hälfte der Bundesliga: Der Aufwand für die Lizenzspielerabteilung betrug 2021/2022 43 Millionen Euro und soll in dieser Saison auf 53 Millionen steigen. „Wir müssen uns sportlich weiterentwickeln, dann werden wir wirtschaftlich gesünder“, sagte Präsident Dirk Zingler.

Große Investitionen ins Stadion

Außerdem kündigte der Präsident große Investitionen an. Rund 150 Millionen Euro wollen die Köpenicker in den kommenden Jahren unter anderem in den Ausbau des Stadions An der Alten Försterei und ein neues Trainingszentrum stecken. „Wir stehen vor der größten und wichtigsten Investitionsphase in unserer Geschichte“, sagte Zingler. Der 58-Jährige gab zudem bekannt, dass der Club das Grundstück, auf dem das Stadion steht, der Stadt Berlin abgekauft habe.