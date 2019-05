Nach Aufstieg : Union: Nicht nur „ein Jahr Urlaub“ in Bundesliga

Union: Nicht nur „ein Jahr Urlaub“ in Bundesliga

Der 1. FC Union Berlin ist zum ersten Mal in die Bundesliga aufgestiegen. Foto: Andreas Gora.

Berlin Fragen an Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball beim 1. FC Union Berlin, nach dem 0:0 im Relegations-Rückspiel gegen den VfB Stuttgart und dem erstmaligen Aufstieg des Clubs in die Fußball-Bundesliga.

Bei Union Berlin geisterte mal das Wort herum, dass der Club ein Jahr Urlaub in der ersten Bundesliga machen will. Das ist jetzt aber nicht der Plan, oder?

Oliver Ruhnert: Das weiß ich noch nicht ganz genau. Der Verein hat immer das Ziel ausgegeben, dass er unbedingt mal in die erste Bundesliga will. Das haben wir jetzt geschafft. Vielleicht machen wir ein Jahr Urlaub in der ersten Bundesliga - das kann sein. Aber meine persönliche Ambitionen sind immer die, dass wir Dinge zu Ende bringen. Das hieße für Union dann auch, noch ein weiteres Jahr da zu verweilen anschließend.