Bundesliga Union nach Nullnummer in Frankfurt: „Sind noch nicht durch“

In der kommenden Woche treffen die Berliner am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf Tabellenführer Bayer Leverkusen. „Ach, deren Saison ist ganz gut, in Ordnung“, sagte Abwehrspieler Vogt in scherzhaftem Ton. „Wir freuen uns. Das ist eine Top-Mannschaft, in jedem Wettbewerb. Es ist eine große Aufgabe. Wir werden einen großen Kampf bieten.“