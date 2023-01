Bundesliga : Union nach Derby-Sieg Bayern-Verfolger - Freiburg gewinnt

Berlin Das Fußball-Kräfteverhältnis in der Hauptstadt hat sich nicht verändert. Der SC Freiburg berappelt sich. Der VfL Bochum verliert deutlich und bleibt in Abstiegsnot.

Der 1. FC Union bleibt klar die Nummer eins in Berlin und erster Verfolger von Tabellenführer FC Bayern München. Die Köpenicker gewannen das Hauptstadtderby bei Hertha BSC mit 2:0 (1:0) und zogen nach Punkten mit den Münchnern gleich, die am Abend (18.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt spielen.

Vierter hinter RB Leipzig ist vorerst der SC Freiburg durch ein 3:1 (2:1) gegen den FC Augsburg. Wie die Hertha (Platz 17) bleibt auch der VfL Bochum als Tabellen-16. in Abstiegsnot. Der VfL verlor zum Rückrunden-Auftakt der Fußball-Bundesliga mit 2:5 (0:3) beim FSV Mainz 05, drei Tore erzielte dabei Karim Onisiwo. Borussia Mönchengladbach siegte mit 4:1 (2:0) bei der TSG 1899 Hoffenheim, Werder Bremen gewann mit 2:1 (1:0) gegen den VfL Wolfsburg.

Die abstiegsbedrohte Hertha hielt gegen den Stadtrivalen lange gut mit, erarbeitete sich aber keine nennenswerten Chancen. Union nutze erneut die Standardstärke: Danilho Doekhi (44.) traf nach einem Freistoß zum bereits vierten Mal in dieser Saison per Kopf. In der zweiten Halbzeit war Paul Seguin (67.) erfolgreich.