Bundesliga Union-Manager Ruhnert stärkt Fischer - Brauchen „Ergebnisse“

Der 57 Jahre alte Schweizer schloss einen Rücktritt direkt nach der Partie aus. „Wieso sollte ich hinwerfen? Dafür hat es die Mannschaft in den letzten Spielen zu gut gemacht. Ich glaube schon, dass die Worte des Trainers bei der Mannschaft noch ankommen“, sagte er bei Sky. Fischer ist seit 2018 Trainer in Berlin und hatte die Mannschaft in dieser Zeit in die Bundesliga und vergangene Saison sogar in die Champions League geführt.