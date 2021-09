Bundesliga : Union-Manager Ruhnert: „Alle Spieler Wunschlösungen“

Berlin Manager Oliver Ruhnert vom 1. FC Union Berlin sieht nach zwei Jahren Fußball-Bundesliga einen gestiegenen Wert seines Vereins in der nationalen Eliteklasse.

„Wir haben in der Tat eine hohe Fluktuation gehabt“, sagte Ruhnert, der allerdings ein Ende solcher großen Umbrüche sieht. Mit den vorhandenen Spielern würden ein neuer Prozess eingeleitet und Veränderungen in Richtung Zukunft unternommen. Der Manager war deshalb froh, bereits frühzeitig die meisten Neuzugänge verpflichtet zu haben, damit sie eingegliedert werden können.

Obwohl Union in die dritte Spielzeit in der Bundesliga gestartet ist und zudem international in der Conference League spielt, bleibt Ruhnert bei den Vertragsabschlüssen vorsichtig. Es werde unter seiner Führung keinen Spieler geben, dessen Vertrag nicht auch für die Zweite Liga gelte. „Wir wissen, wo wir herkommen, und wissen, was passieren kann“, verwies der Manager auf „prominente Beispiele“, die den Gang ins Unterhaus antreten mussten.