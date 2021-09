4. Spieltag : Union macht Serie komplett: Auch FCA bei Eisernen ohne Sieg

Berlin Einsatz, Kraft und Emotionen. Spiele bei Union Berlin leben immer von der Leidenschaft. Der FC Augsburg nimmt diese Tugenden an. Ein Auswärtssieg ist dennoch nicht drin.

Vor dem ersten Europapokal-Gruppenspiel in der Conference League bei Slavia Prag am Donnerstag setzte die Mannschaft von Trainer Urs Fischer damit noch eine Serie fort. Neben den insgesamt 19 Bundesliga-Heimspielen ist Union saisonübergreifend in drei Wettbewerben in neun Spielen ohne Niederlage. Der Eiserne Riegel soll nun auch international halten. Augsburg wartet nach vier Saisonspielen in der Fußball-Bundesliga auf ein Erfolgserlebnis. Das 3:1 in Berlin aus dem Vorjahr ist fast in Vergessenheit geraten.