Bundesliga : Union macht es offiziell: Europacup als neues Saisonziel

Union-Trainer Urs Fischer will mit seinem Team zum dritten Mal in Folge in den Europacup. Foto: Marius Becker/dpa

Berlin Das Kokettieren hat ein Ende. Union Berlin spricht nach dem Höhenflug in der Bundesliga offiziell von der Europacup-Qualifikation als Saisonziel. Drei Wege führen ins internationale Geschäft.

Das Ende der Underdog-Rolle?

Auch als zwischenzeitlicher Tabellenführer im Herbst hatte Fischer weiter mit dem Underdog-Image der Berliner kokettiert und an dem Ziel Klassenerhalt festgehalten - zumindest offiziell. Die Berliner haben seit ihrem Aufstieg 2019 schon zweimal den Europacup erreicht. 2021 zog der Club als Tabellensiebter in die Conference League ein, ein Jahr später schaffte Union als Fünfter die Qualifikation für die Europa League. Auch damals hatten die Eisernen erst nach dem Erreichen von 40 Punkten offiziell größere Ambitionen formuliert.

Neben der Bundesliga könnte sich Union auch noch über den DFB-Pokal als Sieger für die Europa League qualifizieren. Am Sonntag wird der Viertelfinalgegner ausgelost. Bei einem Gewinn der Europa League, in der am Donnerstag nach dem 0:0 im Hinspiel das Zwischenrunden-Rückspiel gegen Ajax Amsterdam ansteht, wären die Eisernen sogar in der Champions League dabei. Dieses Ziel ist auch über die Bundesliga realistisch. Hier würde Platz vier für die Königsklasse reichen.