6. Spieltag : Union knackt gegen Arminia die 100er-Marke

Berlin Union Berlin knackt mit dem Sieg gegen Bielefeld die 100-Punkte-Marke in der Fußball-Bundesliga. Der Erfolg durch ein spätes Tor von Kevin Behrens kommt für die Eisernen zur rechten Zeit.

Der Verteidiger konnte die Zuneigungsbekundung der Fans aber gar nicht hören. Nach seinem heftigen Knockout in der ersten Halbzeit war der Verteidiger schon zu Untersuchungen im Krankenhaus. Die Diagnose „schwere Gehirnerschütterung“ bezeichnete sein Trainer Urs Fischer angesichts der beklemmenden Bilder von Baumgartl mit Nackenstütze auf der Trage dann sogar als „positive Nachricht“.

Erst als der Krankenbericht aus der Charité verkündet war, wollte sich Fischer der Analyse des späten 1:0-Erfolges in der Fußball-Bundesliga durch den Treffer von Kevin Behrens (88. Minute) widmen und hob dabei natürlich besonders den Siegtorschützen hervor. „Es freut mich für Kevin. Ein Lucky Punch. Der bringt uns drei Punkte, wichtige Punkte“, lautete Fischers Fazit.

Nach zuletzt drei sieglosen Spielen war der Erfolg wichtig für die Fußball-Seele der Eisernen - gerade mit Blick auf das erste Heimspiel in der Gruppenphase der Conference League am Donnerstag gegen Maccabi Haifa. „Wir wollen auf die Tabelle kommen, nicht nur mit dem Namen sondern mit Punkten“, sagte Fischer.

In der Bundesliga ist das dem 1. FC Union Berlin schon lange gelungen. Durch den Sieg gegen Bielefeld stehen nun im dritten Jahr insgesamt 100 Punkte zu Buche, eine Marke die Fischer erst mit Erstaunen und dann mit einem Lächeln zur Kenntnis nahm. Nebenbei wurde auch noch die famose Heimserie ohne Niederlage auf 20 Partien ausgebaut. Als Tabellenachter bewegt sich Union nach sechs Spieltagen wieder in Sichtweite der Europa-Region.

Arminia weiter ohne Sieg in Köpenick

Bielefeld wartet weiter auf den ersten Sieg in Berlin-Köpenick und auf den ersten Sieg in der laufenden Saison. Trainer Frank Kramer sieht aber keine Alarmsignale. „Wir haben vier Punkte nach sechs Spielen, klar. Aber schlecht gespielt haben wir nur einmal“, meinte der Arminen-Coach. Die Partie in Berlin meinte er nicht. Dabei war die Arminia nur nach dem Seitenwechsel druckvoll. Ansonsten ließ man sich das Spiel diktieren und wurde spät bestraft.