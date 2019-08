Joker trifft : Union kann Bundesliga: Andersson beschert zwei Premieren

Union-Trainer Urs Fischer (l) wechselte in Sebastian Andersson den Torschützen ein. Foto: Stefan Puchner.

Augsburg Der Eintrag in die Geschichtsbücher von Union Berlin machte Sebastian Andersson „sehr stolz“. Das Joker-Tor des 28 Jahre alten Schweden bedeutete aber nicht nur Treffer Nummer eins in der Fußball-Bundesliga.

Er bescherte dem Aufsteiger beim 1:1 (0:0) gegen den FC Augsburg auch den heiß ersehnten ersten Punkt im Oberhaus. „Und der ist ganz wichtig für das Selbstbewusstsein“, sagte Andersson. Nach dem heftigen 0:4 zum Auftakt gegen RB Leipzig bewiesen die Berliner, dass sie in der Bundesliga punkten können.

Das von den mitgereisten Fans euphorisch bejubelte Tor in der 80. Minute war auch Trainer Urs Fischer zu verdanken, der Andersson und Sebastian Polter nach dem Augsburger 1:0 von Ruben Vargas (59.) gemeinsam eingewechselt hatte. Mit den beiden groß gewachsenen Angreifern kam noch einmal Wucht ins Angriffsspiel der Gäste.

„Die Bank muss bereit sein, wenn sie gefragt ist“, bemerkte Fischer zu seinem Schachzug. Die Reaktion seines Teams in Augsburg gefiel ihm außerordentlich. „Die Ohrfeige gegen Leipzig mussten wir erstmal wegstecken. Das war ein gutes Zeichen heute“, sagte Fischer.

Andersson schilderte begeistert den bislang schönsten Moment in Unions kurzer Bundesliga-Historie. „Ich dachte zuerst, Polter schießt. Dann habe ich laut geschrien. Ich stand besser.“ Polter erhörte ihn, passte quer, und dann hatte Andersson „viele Gedanken“ im Kopf. Er wählte den richtigen: „Ich wusste, dass ich in die Ecke schießen muss.“ Es sei „ein sehr gutes Gefühl“, Unions erster Bundesliga-Torschütze zu sein. Zumal das Tor so wichtig war, gerade mit Blick auf den nächsten Gegner: Borussia Dortmund. „Das wird wieder die Kategorie Leipzig“, ahnt Kapitän Christopher Trimmel.