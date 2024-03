Bundesliga Union kann 60.000-Euro-Strafe wegen Protesten nachvollziehen

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hatte die Geldstrafen am Mittwoch verhängt. Geahndet wurden die Protest-Aktionen der Union-Fans im Bundesligaspiel gegen den VfL Bochum am 16. Dezember 2023, in der Partie bei RB Leipzig am 4. Februar dieses Jahres, im Match beim 1. FSV Mainz 05 am 7. Februar und im Spiel bei der TSG 1899 Hoffenheim am 17. Februar.