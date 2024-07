Bundesligist im Trainingslager Union in Österreich mit Gosens und Torwart Karl angekommen

Mit einigen Wechsel-Kandidaten und einem neuen Torhüter ist Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin im Trainingslager in Längenfeld angekommen. Der vertragslose Torwart Carl Klaus (zuletzt 1. FC Nürnberg) sowie die zuletzt mehrfach mit anderen Vereinen in Verbindung gebrachten Akteure Robin Gosens, Danilho Doekhi und Diogo Leite gehören zum Aufgebot, das bei sonnigem Wetter in Österreich eintraf.