7. Spieltag Union in der Krise - BVB siegt weiter

Während Marco Reus mit seiner Tochter auf dem Arm und seinen Kollegen von Borussia Dortmund den vierten Sieg in Folge vor der Südtribüne feierte, ließen sich die Profis von Union Berlin von ihren Fans aufmuntern. „Always Look On the Bright Side Of Life“, sangen diese selbstironisch. Auf die Sonnenseite des Lebens zu schauen, fällt den Himmelsstürmern der vergangenen Jahre aber derzeit schwer, das 2:4 (2:1) bei Borussia Dortmund war schon die siebte Pflichtspiel-Niederlage in Folge.