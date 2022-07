Saisonvorbereitung : Union gewinnt Test gegen irischen Erstligisten Bohemians

Berlin Der 1. FC Union hat sein letztes Testspiel vor der Abreise ins Trainingslager nach Österreich gewonnnen. Der Berliner Fußball-Bundesligist gewann gegen den irischen Erstligisten Bohemians Dublin mit 2:1 (1:0).

Am Montag geht es für den Bundesliga-Fünften ins Trainingslager nach Neukirchen am Großvenediger. In Österreich stehen unter anderem zwei weitere Testpartien gegen Dynamo Budweis (15.7.) und Udinese Calcio (16.7.) an.