Bundesliga : Union gegen Köln wieder vor vollen Rängen

Zur Bundesliga-Partie zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem 1. FC Köln werden 22.012 Zuschauer in der Alten Försterei erwartet. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB

Berlin Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin wird am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen den 1. FC Köln erstmals seit Monaten wieder im vollen Stadion spielen.

Am 31. März laufen in Berlin viele Corona-Maßnahmen aus, darunter auch die Zuschauerbeschränkungen bei Großveranstaltungen. Beim 2:0-Derbysieg gegen Hertha BSC am 20. November des vergangenen Jahres hatte Union sein Stadion das letzte Mal voll auslasten können.