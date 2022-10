Bundesliga : Union-Chef Zingler: RB Leipzig kein ostdeutscher Verein

Berlin Union Berlin und RB Leipzig begegnen sich traditionell mit ideologischer Distanz. Für die Fans der Eisernen ist der Club aus Sachsen ein Konstrukt. Ihnen spricht Präsident Zingler nun aus den Herzen.

Union Berlins Präsident Dirk Zingler will nicht zu sehr in Kategorien von Ost- und Westdeutschland denken, sieht seinen Vereinen aber als einzigen echten Vertreter des ostdeutschen Fußballs in der Bundesliga.

Ligakonkurrent RB Leipzig war im Mai 2009 und damit fast 20 Jahre nach dem Mauerfall gegründet worden. „Die Konzernzentrale steht in Österreich. Es gibt davon in Leipzig einen Club, in Salzburg und New York“, sagte Zingler. „Dahinter steht ein österreichischer Getränkekonzern, der zur Stärkung seiner Marke Sportvereine gründet. Da ist Leipzig eher ein zufälliger Standort“, ergänzte der 64-Jährige.