Bundesliga : Union-Chef Zingler: 3G-Regel „vollkommen in Ordnung“

Berlin Union Berlins Präsident Dirk Zingler hält weiterhin auch die Zulassung von Getesteten in Fußballstadien für richtig.

„Insbesondere an der frischen Luft halten wir das für vollkommen in Ordnung“, sagte der Clubchef des Bundesligisten am Sonntag im TV-Sender Bild. Das Mittel des Testens habe sich in der Corona-Zeit bewährt. „Das ist ein gutes, stabiles Mittel, das sollten wir nicht wegnehmen“, sagte Zingler.