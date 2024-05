Bundesliga Union Berlins Neustart: Bo Svensson wird Cheftrainer

Nach viel Trainer-Wirbel in der abgelaufenen Spielzeit braucht Union endlich wieder Konstanz an der Seitenlinie. Die Fußstapfen, die Urs Fischer im vergangenen November nach über fünf Jahren hinterlassen hatte, sind nach wie vor riesig. Bjelica konnte sie in seiner rund fünfmonatigen Amtszeit nicht ansatzweise füllen. Interimscoach Grote in seiner wenigen Zeit sowieso nicht.