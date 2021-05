Europapokal-Einzug : Union Berlin wähnt sich in Hollywood

Berlin Hollywood in Köpenick. Nach der Europapokal-Qualifikation fühlt sich Union Berlins Trainer Urs Fischer wie in der Film-Traumfabrik. Die Hauptrolle fällt wieder einmal Max Kruse zu.

Dabei hatte der „achtarmige“ Torwart Andreas Luthe dem Lebemann gerade einen Freifahrtschein für alle denkbaren Extravaganzen erteilt. Schon auf dem Feier-Balkon der Eisernen am Stadion an der Alten Försterei war Kruse vor mehr als 1000 euphorisierten Fans dann dabei und freute sich auch über die anstehende Teilnahme an der von ihm ungeliebten Conference League.

„Es ist Weltklasse, dass wir uns so belohnen für eine herausragende Saison“, sagte Kruse. Die Symbolfigur für die fabelhafte Reise der Köpenicker Richtung Fußball-Kontinent war der 33-Jährige selbst - gekrönt von seinem Siegtreffer zum 2:1 in der Nachspielzeit gegen RB Leipzig, der die erste eiserne Europapokal-Qualifikation nach 20 Jahren möglich machte.

Union und Kruse, Kruse und Union. Das schien in beide Richtungen ein gewagtes Experiment, wenn nicht ein Ding der Unmöglichkeit. Da der imagebeladene Prinzipien-Club aus Ost-Berlin, dort Freigeist und schlampiges Genie mit Hang zu klarer Meinungsäußerung in der Social-Media-Blase. Doch es funktionierte. Dass Kruse nebenbei feierte oder über Radarfallen im Stadtverkehr oder ihm zu unfreundliche Luxus-Autohändler moserte? Geschenkt. Kruse bekam die lange Berliner Leine und lieferte. Elf Tore, fünf Assists, trotz langer Verletzungspause im Winter Top-Scorer und unermüdlicher Antreiber.

In seiner sachlichen Art wird Fischer Kruse den Wettbewerb, über den auch viele Halbwahrheiten durch die Fußball-Welt geistern, vielleicht nochmals erklären. Keineswegs, wie oft behauptet, wird die Saisonvorbereitung der Eisernen gestört. Erst am 19. und 26. August steht die für alle obligatorische Playoff-Runde an, also nach dem Saisonstart in der Bundesliga Mitte August.