Transfers : Union Berlin verpflichtet Offensivspieler Wszolek

Berlin Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat einen weiteren Neuzugang für die kommende Spielzeit verpflichtet. Vom polnischen Meister Legia Warschau kommt Pawel Wszolek an die Alte Försterei, wir der Verein mitteilte.

„Er hat seine Klasse schon in mehreren europäischen Ligen unter Beweis gestellt und gezeigt, dass er sich schnell integriert und seine Leistung verlässlich abrufen kann“, sagte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball, „in den letzten beiden Jahren war er in Warschau extrem erfolgreich. Er ist körperlich präsent und kann unser Offensivspiel in der neuen Saison noch variabler machen.“