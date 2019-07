Testspiel : Union Berlin trotzt VfL Wolfsburg Remis ab

Anif/Österreich Drei Wochen vor dem Saisonstart zeigt sich der 1. FC Union Berlin für seine Premiere in der Fußball-Bundesliga gut gerüstet. Der Aufsteiger kam in einem Testspiel über vier Mal 30 Minuten gegen den Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg zu einem 1:1 (1:0, 0:0, 0:1, 0:0).

Bei drückend heißen Temperaturen im Maximarkt Sportpark von Anif hatte Sebastian Andersson die Köpenicker bereits nach zwei Minuten in Führung gebracht. Wolfsburgs Neuzugang Joao Victor markierte in der 78. Minute den Ausgleich.

Unions Generalprobe vor dem Pflichtspielauftakt in der ersten DFB-Pokalrunde beim Regionalligisten Germania Halberstadt findet am 3. August im Heimspiel gegen den spanischen Erstligisten Celta Vigo statt. Für Wolfsburg bedeutete die Partie gegen Union bereits die Generalprobe für den Pflichtspielauftakt, den die Niedersachsen im Pokal am 12. August beim Drittligisten Hallescher FC bestreiten werden.