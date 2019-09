Union Berlin errackert sich ersten Bundesliga-Sieg : Mentalität schlägt Qualität

Berlin Aufsteiger Union Berlin schockt Borussia Dortmund mit viel Einsatz. Der 3:1-Heimerfolg ist der erste Bundesliga-Sieg.

In dieser Verfassung dürften die Schnelllerner des 1. FC Union noch öfter zum Favoritenschreck werden. Angetrieben von einer beeindruckenden Kulisse im kleinen, aber feinen Stadion An der Alten Försterei machten die Eisernen das, wofür sie stehen: Fußballspielen mit großer Leidenschaft, viel Herz und unbändigem Willen. „Wir sind bereit zu investieren, hier ist ein Team am Arbeiten“, erklärte Trainer Urs Fischer: „Wir waren eklig.“ Mit einfachen Mitteln kauften die Berliner dem BVB den Schneid ab.

Mann des Tages war Marius Bülter. So richtig könne er sich an die Emotionen nach seinem ersten Tor in der 22. Minute gar nicht erinnern, meinte er danach. Nur so viel: „Es war schon ein geiles Gefühl.“ Kein Wunder: Vor gut einem Jahr spielte der mittlerweile 26-Jährige noch für den SV Rödinghausen in der Regionalliga West. „Es ist schwer zu realisieren“, sagte Bülter, der mit seinem zweiten Treffer in der 50. Minute für die Vorentscheidung gesorgt hatte. Danach gelang dem Ex-Kaiserslauterer Sebastian Andersson (75.) das 3:1 – der erste Sieg der Köpenicker in der Bundesliga war damit perfekt.