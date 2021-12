Bundesliga : Union Berlin ohne Abwehrchef Friedrich gegen Freiburg

Fällt gegen SC Freiburg aus: Marvin Friedrich (l) in Aktion für Union Berlin. Foto: Andreas Gora/dpa

Fürth Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin muss auch im Heimspiel gegen den SC Freiburg auf Abwehrchef Marvin Friedrich verzichten. „Er wird sicher kein Thema sein“, sagte Trainer Urs Fischer bei einer Pressekonferenz.

Der 26-Jährige fehlte den Eisernen bereits am Sonntag bei der überraschenden Niederlage bei der SpVgg Greuther Fürth (0:1) erkrankt und stieg erst am Dienstag wieder ins leichte Training ein. Möglich scheint, dass Vizekapitän Friedrich im letzten Spiel des Jahres am Samstag beim VfL Bochum wieder dabei ist.