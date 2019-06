Bundesliga-Aufsteiger : Union Berlin holt dänischen U21-Nationalstürmer Ingvartsen

Berlin Der 1. FC Union Berlin hat den dänischen U21-Nationalspieler Marcus Ingvartsen als vierten Neuzugang für die Premieren-Saison in der Fußball-Bundesliga verpflichtet.

„Die Bilder vom Aufstieg waren überall zu sehen und sehr beeindruckend“, sagte der Stürmer. „Ich möchte mich hier durchsetzen und dazu beitragen, mit der Mannschaft eine erfolgreiche Saison in der Bundesliga zu spielen.“ In 40 Pflichtspielen für Genk kam Ingvartsen auf acht Treffer. Derzeit steht er im Kader der dänischen U21-Nationalmannschaft und trifft beim Turnier in Italien und San Marino am Montag zum Auftakt auf das deutsche Team von Trainer Stefan Kuntz.