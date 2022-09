Bundesliga : Union: Baumgartl erstmals nach Krebserkrankung im Kader

Köln Timo Baumgartl steht erstmals seit seiner im April diagnostizierten Hodenkrebs-Erkrankung wieder im Aufgebot des Fußball-Bundesligisten Union Berlin.

Der Schlussmann habe am Samstag im Training einen Schlag abbekommen, sagte Union-Trainer Urs Fischer dem Streamingdienst DAZN. „Es ist über Nacht schlimmer geworden“, sagte der Schweizer weiter. Die Rückkehr von Baumgartl sei auch für den Berliner Coach „emotional. Ich hoffe, er hat Bock auf die Aufgabe, wenn er gebraucht wird“, sagte Fischer.

Im Vergleich zum 0:1 zum Auftakt der Europa League gegen Royale Union Saint-Gilloise ändert Trainer Urs Fischer seine Startelf auf insgesamt fünf Positionen. Auch der in den letzten beiden Pflichtspielen verletzt fehlende Stürmer Jordan Siebatcheu ist zurück. Köln-Coach Steffen Baumgart nimmt im Vergleich zum von Ausschreitungen überschatteten 1:1 in Nizza in der Conference League sogar sechs Wechsel vor. Unter anderem kehren die zuletzt verletzten Benno Schmitz und Florian Dietz zurück.