Bundesliga Ungewöhnliches Bremer Outfit: „Fand's gar nicht so schlimm“

„Ich fand's gar nicht so schlimm, ich hatte es mir schlimmer vorgestellt“, meinte Ducksch, der das 2:0 mit einem Foulelfmeter erzielt hatte, ehe Olivier Deman den Endstand herstellte. Ob sich Agu nun für die improvisierte Outfit-Variante in künftigen Bremer Partien einsetzt? „Das glaube ich nicht, ich spiele doch lieber in den normalen Farben“, sagte der Außenverteidiger.