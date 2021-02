21. Spieltag : Unentschieden: Glasner auf Kurs, Rose braucht Siege

Wolfsburg Unzufrieden mit den Leistungen ihrer Teams sind weder Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner noch Gladbachs Coach Marco Rose. Durch die Punkteteilung bleiben die Wölfe sechs Punkte vor der Borussia. Auf die Elf vom Niederrhein kommen schwere und entscheidende Wochen zu.

„Ich dachte, er geht an den Innenpfosten und rein“, beschrieb der Österreicher die Situation in der Nachspielzeit. Statt den Lucky Punch in der Kühlkammer Volkswagen Arena mit Temperaturen im zweistelligen Minusbereich zu bejubeln, musste sich der VfL mit einem 0:0 gegen das Team von Coach Marco Rose zufrieden geben und konnte das auch: Durch den Punktgewinn am Sonntagabend hielten die seit Wochen famos aufspielenden Niedersachsen den Konkurrenten um die begehrten internationalen Plätze auf Distanz und sind als Vierte weiter klar auf Kurs Königsklasse.