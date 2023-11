Bundesliga Undav lässt VfB jubeln und träumt von EM

Der erfahrene Unparteiische war in der 32. Minute bei einem Angriff der Frankfurter mit seinem rechten Knie weggeknickt und musste die Leitung der Partie in der Halbzeitpause an den Vierten Offiziellen Patrick Schwengers abgeben. „Ich bin zweimal am Boden gelegen und dachte: Das kann nicht wahr sein. Ich habe schon gemerkt, dass es nicht gut ist im Knie“, schilderte Brych die Szene.