Bundesliga Unbeirrt von Bayerns-Torparty: Leverkusen wird nicht nervös

Trainer Alonso antwortete auf die Frage, ab wann er anfangen wolle über eine mögliche Meisterschaft zu sprechen: „April.“ Der Spanier, mit Liverpool, Real Madrid und den Bayern einst nationaler Meister, lebt die pure Gelassenheit vor. So auch am Sonntag. „Wir haben nicht spektakulär gespielt, sind nicht zu viel Risiko gegangen“, sagte er: „Wir wollten mit Geduld spielen. Das zweite fiel nicht früh, aber es fiel.“ In der 86. Minute geschah es, und den Treffer von Florian Wirtz per Direktabnahme nach Traumpass von Exequiel Palacios bezeichnete sogar der frühere Welt- und Europameister Alonso als „einfach Wahnsinn“.