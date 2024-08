Umfrage Umfrage: Bayern nicht mehr alleiniger Topfavorit

Die Wachablösung der Bayern nach zuvor elf Meisterschaften in Serie durch die im gesamten Saisonverlauf ungeschlagenen Leverkusener verändert die Erwartungen und schürt die Vorfreude auf die neue Spielzeit, die am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) mit dem Spiel des neuen Ligaprimus in Mönchengladbach beginnt: „Vielleicht haben wir zurzeit die spannendste Liga in Europa“, urteilte BVB-Sportchef Lars Ricken.