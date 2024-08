Fußball Ultras kritisieren DFL-Supercup als „Kirmespokal“

Denn an diesem Wochenende startet auch die erste DFB-Pokalrunde, an der die Supercup-Teilnehmer Leverkusen und Stuttgart erst verspätet teilnehmen. Die Schwaben müssen nun Ende August an einem Dienstagabend (20.45 Uhr) zum Zweitligisten Preußen Münster und Leverkusen am Mittwochabend (18.00 Uhr) zum FC Carl Zeiss Jena reisen.