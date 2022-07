Fußballer des Jahres : „Überragend!“: Nkunku, Schüller und Streich sind die Besten

Berlin Christopher Nkunku, Lea Schüller und Christian Streich waren in der Saison 2021/22 Deutschlands Beste im Fußball. Zwei kommentieren ihren Sieg eher zurückhaltend. Und ein Welttrainer sagt: „Endlich!“

„Ich fühle mich sehr geehrt und weiß es sehr zu schätzen, so einen bedeutsamen Preis entgegennehmen zu dürfen“, sagte Nkunku, der mit dem Pokalsieger im Supercup gegen die Bayern verloren hatte (3:5). „In allererster Linie muss ich mich bei meiner Mannschaft, dem Trainerteam und allen Mitarbeitern bedanken.“ Der Stürmer war im Sommer 2019 zu den Sachsen gekommen. Nkunku folgt auf Lewandowski, der die Wahl in den beiden Vorjahren als Erfolgsgarant des FC Bayern für sich entschieden hatte.

Schüller „total überrascht“

Bundesliga-Torschützenkönigin Schüller (24) sagte, sie habe mit der Auszeichnung „überhaupt nicht gerechnet. Das ist eine totale Überraschung! Es ist überragend! Das ist eine supertolle Auszeichnung.“ In einem zwar sehr erfolgreichen Jahr habe sie sich „mehr vorgenommen“, fügte Schüller an, die bei EM in England nach dem ersten Spiel eine Corona-Quarantäne hatte absitzen müssen. „In der Bundesliga habe ich 16 Tore geschossen - so viele wie in den letzten Jahren auch. Da wollte ich diesmal eigentlich mehr machen. Das nehme ich mir für die nächste Saison vor.“