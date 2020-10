6. Spieltag : Überlegene Eintracht nur Remis gegen Bremen

Frankfurt/Main Trotz klarer Feldvorteile kommt Eintracht Frankfurt gegen Werder Bremen nicht zu drei Punkten. Die seit nunmehr fünf Spielen unbesiegten Gäste können mit dem Remis gut leben.

Joshua Sargent brachte die Bremer in der 51. Minute in Führung, die André Silva (65.) mit seinem vierten Saisontor egalisierte. „Für uns ist das ein verdienter Punkt“, befand Werder-Trainer Florian Kohfeldt. „Ich bin zufrieden mit meiner Mannschaft. Mir gefällt, dass wir Rückschläge wegstecken und nie in Panik geraten.“ Sein Frankfurter Kollege Adi Hütter war dagegen leicht frustriert: „Das ist nicht das, was wir uns gewünscht haben. Wir waren zu ideenlos.“