Bieter-Wettbewerb : TV-Milliarden-Poker: Kartellamt billigt DFL-Verfahren

Hamburg Die Deutsche Fußball Liga kann wie geplant das Verfahren für die Vergabe der Bundesliga von 2021 bis 2025 fortsetzen. Das Kartellamt ist zufrieden. Doch wie alles in der Corona-Krise ist auch der Ausgang des Bieter-Wettbewerb offen.

Die DFL hatte die Unterlagen für die Auktion der Medienrechte an die Bewerber bereits am Montag verschickt, obwohl es noch keine offizielle Einigung mit dem Bundeskartellamt gab. Zuvor hatte sie entschieden, welche der interessierten Medienunternehmen zugelassen sind. Die eigentliche Auktion soll nach den bisherigen Plänen am 27. April beginnen und bis zum 8. Mai dauern. Die Vergabe wird am 11. Mai abgeschlossen sein.