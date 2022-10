Bundesliga : Tuta-Streit mit Eintracht-Keeper Trapp: „Intern ansprechen“

Knöpfte sich in Bochum Mitspieler Tuta vor: Eintracht-Keeper Kevin Trapp. Foto: Friso Gentsch/dpa

Bochum Der Streit zwischen Torhüter Kevin Trapp und seinem Kollegen Tuta bei der 0:3-Niederlage von Eintracht Frankfurt in Bochum hat für den brasilianischen Verteidiger ein Nachspiel.

„Ich weiß nicht, was da los war“, sagte Trainer Oliver Glasner nach der Bundesliga-Partie im Sky-Interview. „Das werden wir auf jeden Fall intern ansprechen.“

Trapp hatte sich in der 70. Minute den unsicher wirkenden Tuta geschnappt und auf ihn eingeredet. Der 23-Jährige riss sich aber los und auf Fernsehbildern sah es so aus, als ob er seinem Torhüter ins Gesicht langen will. Bei einer Spielunterbrechung kurz darauf umarmten sich die beiden Streithähne, Tuta sah dann aber beim 0:1 durch Philipp Hofmann schlecht aus.