FC Bayern Tuchels erste Elf nach Trennungsbeschluss mit drei Neuen

Angesichts einiger Ausfälle dürfte Nationalspieler Joshua Kimmich aus dem Mittelfeld auf die rechte Abwehrseite rücken. Die Bayern gehen mit elf Punkten Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen in die Partie. Tuchel hat eine erfolgreiche Aufholjagd noch nicht aufgegeben. Man strebe weiterhin den „maximalen Erfolg“ an, also den Titelgewinn.