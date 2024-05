FC Bayern München Tuchels Abschied, Eberls Trainersuche: „Fällt schwer“

Gibt's diesmal Blumen? Thomas Tuchel nimmt Abschied vom FC Bayern. Das Bundesliga-Spiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei der TSG 1899 Hoffenheim wird die letzte Partie der Münchner mit dem 50-Jährigen an der Seitenlinie sein. „Es fällt natürlich schwer. Erlebnisse wie in der Champions League gegen Lazio, Arsenal oder Real Madrid schweißen zusammen“, sagte Tuchel mit Blick auf die Fußballabende in der Königsklasse.