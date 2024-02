Bundesliga Tuchel über Upamecano: „Macht sich seine Leistungen kaputt“

Bereits beim 0:1 am vergangenen Mittwoch in der Champions League bei Lazio Rom hatte der Franzose den Strafstoß zum einzigen Tor verursacht und für seine Aktion die Rote Karte gesehen. In Bochum verschuldete er den Elfmeter zum 1:3 und sah Gelb-Rot. „Wir sehen das aber natürlich auch im Kontext“, versicherte Tuchel: „An der Einstellung, am Biss und an der Bereitschaft liegt es definitiv nicht bei ihm.“