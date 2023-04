Bundesliga Tuchel: Sané „in einem Alter, wo sich Weichen stellen“

Dem 49-Jährigen ist gleich in seiner ersten Woche als Bayern-Coach aufgefallen, dass Sané in München stets ein großes Thema in den Medien ist. „Ich bin erstaunt, weil es geht extrem viel um Leroy. Ich möchte ihn da mal ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich glaube, es ist nicht angemessen, dass wir in jeder Pressekonferenz über Leroy sprechen“, sagt Tuchel.