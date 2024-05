Bundesliga Tuchel orakelt zu Trainer-Spekulation beim FC Bayern

Diese Spekulationen - da ist Tuchel überzeugt - hemmen seine Mannschaft aber nicht. Das Halbfinal-Rückspiel am Mittwoch gegen Real Madrid habe „ganz natürlich höchste Priorität“, sagte Tuchel. Nach einem 2:2 im Hinspiel soll im Estadio Santiago Bernabéu der Einzug in das Finale am 1. Juni in London perfekt gemacht werden.