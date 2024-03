FC Bayern München Tuchel: Man merkt Goretzka die Enttäuschung an

Bayern-Trainer Thomas Tuchel erwartet nach der Nichtberücksichtigung von Leon Goretzka für die Fußball-Nationalmannschaft einen starken Auftritt von diesem in der Bundesliga. „Leon ist sehr enttäuscht. Es war eine sehr harte Entscheidung“, sagte Tuchel am Freitag. Man unterstütze und pushe Goretzka. „Er war zuletzt sehr gut. Ich gehe fest davon aus, dass er morgen spielt und morgen wieder gut spielt.“ Dann sind die Münchner am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim SV Darmstadt 98 zu Gast.