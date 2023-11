Bundesliga Tuchel kontert Scholl-Kritik: „Absoluter Quatsch“

„Das ist absoluter Quatsch“, sagte Tuchel vor dem Heimspiel in der Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky). „Ich habe das Pokalspiel genutzt, um Spieler zu schonen, was wir in der ersten Runde auch gemacht haben, um die Belastung zu verteilen und auch Leuten eine Chance zu geben, die die Chance verdient haben.“ Die Verantwortung für die Aufstellung liege aber natürlich bei ihm, betonte der Bayern-Trainer.