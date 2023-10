Bundesliga Tuchel glaubt an großes Neuer-Comeback inklusive Heim-EM

Tuchel sprach sogar von Genugtuung: „Ich glaube, dass das 'Ich werde es noch mal allen zeigen' eine Rolle spielt in ihm, in seinem Wettkampfdenken und seiner Mentalität.“ Tuchel wünscht dem Weltmeister von 2014, dass er das Comeback als „Geschenk“ betrachtet für die harte Arbeit seit dem folgenschweren Ski-Ausflug am 9. Dezember 2022. „Bei dem Unfall wurde ihm nach einer Weile sehr bewusst, wie knapp das eigentlich war.“