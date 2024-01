Bundesliga Tuchel gibt den Transfer-Scherzbold: Dier klingt „englisch“

„Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen“, verlautbarte Freund noch und fügte mehr allgemein hinzu: „Dass wir mit einigen Spielern im Austausch sind und einige Gespräche führen, ist Fakt.“ Der im defensiven Mittelfeld und der Abwehr einsetzbare Dier wäre in München freilich eher eine B-Lösung für eine größere Kaderbreite. Bei Tottenham pendelt der in Kürze 30-Jährige zwischen Bank und Tribüne. Die Spielpraxis fehlt ihm komplett.