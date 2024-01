FC Bayern Tuchel froh: Kimmich rechtzeitig Papa vor Bremen-Spiel

„Es gibt gute Neuigkeiten“, konnte Tuchel vor der Rückreise des Bayern-Trosses am Donnerstag von der Algarve nach Deutschland verkünden: „Mama ist gesund, Kind ist gesund - und dem Vater geht es auch gut. Er kommt am Freitag zurück ins Training.“ Stammspieler Kimmich hatte sich während des Wartens auf das Baby daheim in München fit gehalten. „Er hat die ganze Zeit trainiert“, berichtete Tuchel: „Die Familie geht immer vor.“