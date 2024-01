Bundesliga Tuchel erwartet „emotionales“ Spiel nach Beckenbauer-Tod

Der Serienmeister geht bei einem noch ausstehenden Nachholspiel gegen Union Berlin mit vier Punkten Rückstand auf Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen in den letzten Spieltag der Hinrunde. „Wir haben die Chance, ganz nah am Freitag ranzurutschen“, sagte Tuchel, weil Leverkusen erst am Samstag beim FC Augsburg gastiert. Tuchel verkündete vor dem Start 2024: „Das Ziel ist klar, wir wollen Meister werden!“