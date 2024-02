Bundesliga Tuchel-Abschied in München: Aufbäumen oder Ende ohne Titel?

Mitten in der Corona-Pandemie schafft Flick Historisches, als er die Bayern gleich zu sechs Titeln (Meisterschaft, DFB-Pokal, Champions League, UEFA Super Cup, DFL Supercup und Club-WM) führt - so ein Sextuple war in Europa zuvor nur dem FC Barcelona unter Guardiola gelungen. Im zweiten Jahr aber kriselt es dann so heftig zwischen dem Coach und der Vereinsführung, dass Flick ohne Rücksprache in einem Interview verkündet, seinen Vertrag vorzeitig zum Saisonende auflösen zu wollen. In Champions League und DFB-Pokal sind die Bayern zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr dabei - immerhin den Meistertitel feiert Flick aber zum Abschied.