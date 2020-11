Nach Corona-Alarm : TSG 1899 Hoffenheim wieder im Mannschaftstraining

Zuzenhausen Die TSG 1899 Hoffenheim ist der derzeitige Corona-Hotspot der Bundesliga. In der „absoluten Ausnahmesituation“, so Manager Rosen, ist zumindest die freiwillige Quarantäne für nicht positiv getestete Spieler aufgehoben. Entwarnung gibt es noch nicht.

Die Kraichgauer, die am 21. November gegen den VfB Stuttgart spielen sollen und am Donnerstag darauf zum nächsten Europa-League-Spiel bei Slovan Liberec müssen, hatten sich in der Vorwoche in eine freiwillige Quarantäne begeben, nachdem zwei Betreuer und sechs Spieler positiv getestet worden waren. Am Wochenende vermeldete Hoffenheim, dass es danach keine weiteren positiven Tests gab.