Bundesliga : TSG 1899 Hoffenheim bindet auch Kaderabek langfristig

Hat seinen Vertrag bei der TSG 1899 Hoffenheim bis 2025 verlängert: Pavel Kaderabek in Aktion. Foto: Marius Becker/dpa

Zuzenhausen Die TSG 1899 Hoffenheim hat den Vertrag mit ihrem langjährigen Fußballprofi Pavel Kaderabek vorzeitig verlängert. Der 29 Jahre alte tschechische Flügelspieler unterschrieb nach Angaben des Bundesligisten einen Kontrakt bis zum 30. Juni 2025.

„Pavel ist nun schon seit fast sieben Jahren eine feste Größe in unserem Team und hat sich in dieser Zeit zu einer echten Identifikationsfigur entwickelt“, sagte Sportchef Alexander Rosen.

Kaderabek war 2015 von Sparta Prag in den Kraichgau gekommen und bestritt 167 Spiele im Oberhaus für die TSG. Zuletzt hatten in Hoffenheim bereits Oliver Baumann, Ihlas Bebou, Kevin Vogt, Georginio Rutter und David Raum ihre Verträge verlängert. Offen ist die Zukunft des kroatischen WM-Zweiten Andrej Kramaric, der nur noch bis zum Saisonende an den Verein gebunden ist.