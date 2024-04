Bundesliga „Trotzdem weitermachen“: Union im Kampf um Klassenerhalt

Für den 1. Union Berlin geht es in den kommenden Wochen um alles. Nach dem 1:5 gegen den FC Bayern München steckt die Mannschaft in der heißen Phase des Abstiegskampfes der Fußball-Bundesliga. „Es liegt jetzt auch an uns Führungsspielern, in so einer schwierigen Phase Verantwortung zu übernehmen und die Mannschaft aufzurichten“, betonte Union-Kapitän Christopher Trimmel nach dem bitteren Heimspiel im Stadion An der Alten Försterei.